İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0553
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    307.233
  • BIST100
    120151
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de Husilerin Tornado tipi savaş uçağı düşürdüğü iddiası
Dünya

Yemen'de Husilerin Tornado tipi savaş uçağı düşürdüğü iddiası

Yemen'de İran destekli Husiler, Arap koalisyonuna ait Tornado tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini iddia etti.

AA15 Şubat 2020 Cumartesi07:42 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 07:42

El-Mesire televizyonuna konuşan Husilerin Sözcüsü Albay Yahya Seri, Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinde koalisyona ait Tornado tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Cevf vilayetine hava saldırısı düzenlediğini belirten Seri, Tornado uçağının hava savunma sistemleri tarafından fırlatılan karadan havaya bir roketle düşürüldüğünü kaydetti.

Tornado uçağının düşürüldüğü iddiasına ilişkin koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

PKK'lı terörist HDP milletvekilinin evinden çıktı! İşte o anlar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bylock yazışmaları deşifre oldu: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm
Bylock yazışmaları deşifre oldu: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm

Bylock yazışmaları deşifre oldu: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm

Maduro 'hapse girecek' dedi ve ekledi: O gün daha gelmedi
Maduro 'hapse girecek' dedi ve ekledi: O gün daha gelmedi

Maduro 'hapse girecek' dedi ve ekledi: O gün daha gelmedi

Avrupalı liderden şaşırtan çıkış! 'Dünyayı Batılılaştırma fikrinden vazgeçin'
Avrupalı liderden şaşırtan çıkış! 'Dünyayı Batılılaştırma fikrinden vazgeçin'

Avrupalı liderden şaşırtan çıkış! 'Dünyayı Batılılaştırma fikrinden vazgeçin'

Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!
Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!

Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.