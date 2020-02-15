Yemen'de Husilerin Tornado tipi savaş uçağı düşürdüğü iddiası

AA 15 Şubat 2020 Cumartesi07:42 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 07:42

El-Mesire televizyonuna konuşan Husilerin Sözcüsü Albay Yahya Seri, Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinde koalisyona ait Tornado tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Cevf vilayetine hava saldırısı düzenlediğini belirten Seri, Tornado uçağının hava savunma sistemleri tarafından fırlatılan karadan havaya bir roketle düşürüldüğünü kaydetti.

Tornado uçağının düşürüldüğü iddiasına ilişkin koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.