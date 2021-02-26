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Dünya

Yemen'de İran destekli Husilerden protesto

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırılarını protesto etti.

AA26 Şubat 2021 Cuma 21:15 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 21:15
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Yemen'de Husilerin kontrolündeki bazı illerde düzenlenen gösterilerde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırıları protesto edildi.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, başkent Sana'nın yanı sıra El-Mehvit, Sada, Hudeyde, Hacce, Rime ve El-Beyda kentlerinde koalisyon güçlerinin saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi.

Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Sana'da göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, "ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi olarak Tim Lenderking'in Yemen için bir barış planı yok." dedi.

Göstericiler tarafından yapılan açıklamada ise, halka "koalisyonun saldırılarına karşı mücadele için cepheye gitmeleri" çağrısında bulunuldu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD yönetimini, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine destek vermekle suçluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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