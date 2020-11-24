Yemen'de İran destekli Husilerden yeni kriz

AA 24 Kasım 2020 Salı 18:09 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 18:09

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerde yeniden akaryakıt krizinin başladığı belirtildi.

Başkent Sana'da Husilerin kontrolündeki Yemen Petrol Şirketi'nden (YPC) yapılan yazılı açıklamada, son iki günde hızla tırmanan ve genişleyen panik durumunun, insanların yoğun bir şekilde akaryakıt istasyonlarına yönelmesine neden olduğu ifade edildi.

Yoğun talep sonucu istasyonlardaki akaryakıt stoklarının tükendiği aktarılan açıklamada, bu durumun YPC'yi acil durum planını aktif hale getirmek ve araç numaralandırma sistemini yeniden uygulamak zorunda bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin akaryakıt tankerlerine yönelik yaklaşık 7 aydan beri "korsanlık" yaptığı suçlamasında bulunuldu.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde aylardır yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Husiler, koalisyon güçleri ile Yemen hükümetini, petrol tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişine engel olmakla suçluyor.



Yemen hükümeti geçen temmuz ayında, Hudeyde Limanı'na giren tankerlerin tüm gelirlerinin, Husilere ait olmayan yeni bir banka hesabına yatırılması şartıyla, bu bölgelere yeniden yakıt girişinin başlaması teklifinde bulunmuştu. Husiler ise bu teklifi reddetmişti.

Son olarak Husiler 11 Kasım'da yaptıkları açıklamayla, kendi kontrolleri altındaki bölgelerde aylardır yoğun şekilde süren petrol krizinin hafifletildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

