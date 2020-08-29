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Dünya

Yemen'de İran destekli Husilere pusu

Yemen ordusuna bağlı güçler İran destekli Husilere kurduğu pusuda bazı militanları öldürdü.

AA29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:56 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:56
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Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki ed-Dali kentinde Husilere kurulan pusuda bazı milislerin öldüğünü, bazısının da yaralandığını duyurdu.

Orduya bağlı Dali Cephesi Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir grup Husi milis kentin kuzeyinde yer alan Kataba ilçesinde 7. Tugay'a ait karargaha sızmaya çalıştı.

Açıklamada, 7. Tugay bünyesindeki askerlerin karargaha sızmaya çalışan Husilere pusu kurması sonucu bazı milislerin öldüğü, bazılarının da yaralandığı ifade edildi.

Husilerin, pusuya düşen milisleri kurtarmak için Tugay'a düzenlediği saldırının ise geri püskürtüldüğü belirtildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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