Yemen'de korkutan gelişme! 'Kancalı kurt' hastalığı yayılıyor

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin Hudeyde kentinin El-Kanavis bölgesindeki Huş Zabit Mülteci Kampı'nda "deri larva göçü" hastalığı olarak da adlandırılan hastalığa karşı mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu hastalığın "deriye nüfuz eden, iltihaplanma ve kaşıntıya neden olan bir larva rahatsızlığı olduğu" ifade edildi.

Husilerin idaresindeki Hudeyde'deki Sağlık Ofisi'nden gelen talebe yanıt olarak 623 kişiden oluşan 89 aileyi tedavi ettikleri aktarılan açıklamada, MSF ekibinin 67'si cilt enfeksiyonlarına yönelik olmak üzere 206 muayene gerçekleştirdiği, hastalığın yayılmasını sınırlamak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için 473'ten fazla kişiye yönelik sağlık bilinci oturumları düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, MSF'nin etkilenen tüm ailelere lastik çizme, cibinliğin yanı sıra sabun, su kaplarıgibi hijyen malzemeleri de dahil olmak üzere yardım dağıtımı yaptığı kaydedildi.

