Yemen'de önemli gelişme! BAE destekçileri stratejik noktadan çekildi

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, yaptığı açıklamada, "GGK'ye bağlı birlikler, Hadramevt'teki mevzilerden çekildi ve bu mevzileri Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne teslim etti." dedi.



Çekilen güçlerin sayısı ve teslim edilen bölgelerin konumuna ilişkin ayrıntı vermeyen İryani, aynı zamanda "Hadramevt Vadisi yönünde süren askeri yığınağın devam etmesi" konusunda uyarıda bulunarak, devletin bu gelişmeleri "sorumluluk bilinciyle ve Arap Koalisyonu ile koordinasyon içinde, güvenliği sağlamak ve tırmanmayı önlemek amacıyla" ele aldığını ifade etti.



"Doğu vilayetlerine dışarıdan gelen güçlerin geri dönmesi nihai ve egemen bir karardır." diyen İryani, GGK'nin Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin yetkilerine yönelik itirazlarının, "anayasal metinlerle ilgisi olmayan bir siyasi krizi yansıttığını" belirtti.



İryani, Yemen hükümetinde "bölgesel ve uluslararası düzeyde geniş bir anlayışın" bulunduğunu ifade ederek, Suudi Arabistan'ın Yemen'de meşruiyetin desteklenmesindeki "belirleyici rolünden" de övgüyle söz etti.



Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, dün, ayrılıkçı GGK'ye bağlı güçlerin doğudaki vilayetlerde konuşlanmasını "devlet yönetimine karşı silahlı isyan" olarak nitelemişti.



GGK, meşru hükümetin tepkilerine rağmen ülkenin doğusundaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki bazı bölgelerde, "Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin de katılımıyla birliklerini yeniden konuşlandırdığını" duyurmuştu.



"Vatan Kalkanı Kuvvetleri", 2023 yılında Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'nin kararıyla kuruldu ve Yemen Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı sıfatıyla doğrudan kendisine bağlı bulunuyor.

YEMEN'DE YAŞANAN SON GELİŞMELER

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğudaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.