İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2020 Çarşamba / 28 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5075
  • EURO
    8,8853
  • ALTIN
    474.595
  • BIST100
    1107.11
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de ordu ile Husiler çatışma: 22 Husi milis öldü
Dünya

Yemen'de ordu ile Husiler çatışma: 22 Husi milis öldü

Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ve kuzeyindeki Sada kentlerinde İran destekli Husiler ile ordu güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 3'ü sözde komutan 22 Husi milis öldü.

AA16 Eylül 2020 Çarşamba 18:32 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:32
ABONE OL

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan haberde, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ve kuzeyindeki Sada kentlerinde hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar çıktığı belirtildi.

Hacce'de 16, Sada'da ise 6 Husi milisin hayatını kaybettiği bildirilen haberde, ölenlerden 3'ünün sözde üst düzey komutanlar olduğu aktarıldı.

Yemen'de Husiler ile ordu güçleri arasında ağustos ayından bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar nedeniyle çok sayıda ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.