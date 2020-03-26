İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4057
  • EURO
    7,0683
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    91527.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de sel faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Yemen'de sel faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in Hadramevt ve El-Mehra bölgelerinde etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

AA26 Mart 2020 Perşembe 23:20 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 23:20
ABONE OL

Yemen Kızılayı El-Mehra Afet Yönetim Koordinatörü Vail Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vadi Ceza bölgesine meydana gelen selde 36 yaşındaki bir kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hadramevt'in Sah ilçesinde aracı sele kapılan 20'li yaşlarda bir genç hayatını kaybetti.

Yemen'in güney ve doğu bölgelerinde 3 gündür etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel felaketinde dün Aden'de 2 kişi, önceki gün de Hadramevt'te 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Evlat nöbeti devam ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz
Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz

Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık
Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Tüneller, gizli kapılar, çelik kaplamalar... Zenginler 'yeraltı'na çekiliyor
Tüneller, gizli kapılar, çelik kaplamalar... Zenginler 'yeraltı'na çekiliyor

Tüneller, gizli kapılar, çelik kaplamalar... Zenginler 'yeraltı'na çekiliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.