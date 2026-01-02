Yemen'de şiddetli çatışmalar: Karargah geri alındı

Yemen Başkanlık Konseyi tarafından "Vatan Kalkanı Kuvvetleri Komutanı" olarak görevlendirilen Hadramevt Valisi Salim Hanbeşi, bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.



Yemen devlet televizyonunun haberine göre Hanbeşi, GGK'ye bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetinde "Askeri Karargahları Teslim Alma Operasyonu" başlattıklarını ifade etti.



Hanbeşi, Hadramevt Vadisi'nin El-Haşa bölgesinde bulunan 37. Tugay karargahını GGK'den geri aldıklarını ve burada kontrolü sağladıklarını belirtti.



Meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçen 37. Tugay, Hadramevt bölgesindeki en önemli askeri üslerden biri olarak biliniyor.

GGK'DEN "KUZEY-GÜNEY SAVAŞI BAŞLADI" İDDİASI

Öte yandan GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri (GSK) Sözcüsü Muhammed Nakib, yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Hadramevt bölgesine geniş çaplı saldırılar başlattığını söyledi.

Bu sabah itibarıyla Hadramevt vilayeti sınırlarında "Kuzey-Güney Savaşı'nın başladığını" iddia eden Nakib, GGK güçlerine yönelik geniş çaplı saldırılara karşı direndiklerini savundu.



Nakib, "Suudi Arabistan'ın himayesinde gerçekleşen bu savaşın beka savaşı olduğu" iddiasında bulundu.



GGK'ye bağlı televizyon kanalı, birkaç saat önce "Suudi Arabistan'ın Hadramevt'te GGK'nin kontrolündeki 37. Tugay mevzilerini hava saldırılarıyla hedef aldığını" iddia etmişti.

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, ülkenin doğusunda BAE destekli GGK'nin ele geçirdiği Hadramevt vilayetinde "Askeri Karargahları Teslim Alma Operasyonu" başlatıldığını duyurmuştu.

