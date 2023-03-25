Yemen'de şiddetli yağış!

Yemen hükümetine bağlı Yerinden Edilenler Kampları Daire Başkanlığının yayımladığı raporda, Marib kentinde son 10 günde şiddetli yağışlar ve selden etkilenen yerinden edilmiş aileler hakkında bilgi verildi.

Marib'de 9 bin 120 ailenin selden zarar gördüğü kaydedilen raporda, bunlardan 273 ailenin tamamıyla, gerisinin ise kısmen zarar gördüğü aktarıldı.

Yerinden Edilenler Kampları Daire Başkanlığı, Birleşmiş Milletlere, uluslararası ve yerel yardım kuruluşlarına selden etkilenen ailelerin barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması için acil yardım çağrısında bulundu.



Yemen hükümetinin yayımladığı verile göre, ülkedeki iç savaş nedeniyle Marib'de 2 milyonun üzerinde yerinden edilmiş insan zor koşullarda yaşıyor.



YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (Yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi de yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil olmak üzere 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.