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Dünya

Yemen'de siyasi belirsizlik: Başbakan Bin mübarek istifa etti

Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 16:34 - Güncelleme:
Yemen'de siyasi belirsizlik: Başbakan Bin mübarek istifa etti
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Başbakan Bin Mübarek, X platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bin Mübarek, açıklamasında, "Az önce (Yemen) Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile görüşmemi tamamladım ve kendisine Başbakanlık görevimden istifamı sundum." ifadesini kullandı.

Kendisinden sonra gelecek kişiye muvaffakiyet dileğinde bulunan Bin Mübarek, herkesi ülkenin içinde bulunduğu bu zor şartlarda yeni göreve gelecek başbakanın görevini layıkıyla yapması için ona destek olmaya, etrafında kenetlenmeye çağırdı.

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