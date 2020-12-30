Yemen'de soruşturma komitesi kurulacak

AA 30 Aralık 2020 Çarşamba 20:30 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 20:30

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin soruşturma komitesi kurulması yönünde talimat verdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan haberde, "Cumhurbaşkanı Hadi'nin, saldırıya ilişkin soruşturma komitesi kurulması talimatı verdiği" ve komite başkanlığına İçişleri Bakanı Tümgeneral İbrahim Haydan'ı atadığı belirtildi.

Haberde, Hadi'nin, istihbarat ve güvenlik yetkililerinden oluşan komite üyelerine de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle koordinasyon içinde olmaları gerektiğini ilettiği aktarıldı.

Aden Havalimanı'ndaki patlama

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin bugün ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi.

Yemen İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, havalimanında meydana gelen patlamalarda, siviller, havalimanı çalışanları ve kabine üyelerini teslim için bulunan görevlilerin de yer aldığı 22 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 50'sinin yaralandığı aktarıldı.

Yeni hükümetin Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi milislerin Aden Havaalimanı'na gerçekleştirdiği korkak terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, yaptığı açıklamada, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadesini kullandı.