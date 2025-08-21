İSTANBUL 30°C / 18°C
Dünya

Yemen'de suikast: Üst düzey yetkili hayatını kaybetti

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde, İlçe Emniyet Müdürü Yarbay Abdullah Nakib aracına yerleştirilen patlayıcıyla düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı, saldırganların yakalanacağını açıkladı.

21 Ağustos 2025 Perşembe 20:54
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Taiziye İlçe Emniyet Müdürü Yarbay Abdullah Nakib'in aracına yerleştirilen patlayıcı, Taiz kentinin merkezindeki Cemal Caddesi'nden geçtiği sırada infilak etti.

Patlama sonrası hastaneye kaldırılan Emniyet Müdürü Nakib, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yemen İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Nakib'in aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, güvenlik güçlerinin, saldırganları yakalamak ve adalete teslim ederek caydırıcı cezalar almalarını sağlamak için çalıştığını belirtti.

Ülkenin en kalabalık kenti Taiz, Yemen'de hükümetin kontrolü altında bulunuyor. Taiz, başta Aden olmak üzere güneydeki illere bağlanan ana yol güzergahında bulunduğu için stratejik öneme sahip.

  • yemen
  • suikast
  • Abdullah Nakib

