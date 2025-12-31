Alimi, dün, "BAE ile yapılan ortak savunma anlaşmasının iptal edildiğini ve tüm BAE güçleri ile personelinin 24 saat içinde ülkeden çekilmesinin istendiğini" duyurdu, meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki tüm askeri kamplara girerek kontrolü ele almaları talimatını verdi.

GGK ise yapılan çağrılara rağmen, aralık ayı başında kontrolü ele geçirdiği Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden çekilmeyi reddediyor.

Yaklaşık 555 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Yemen'in neredeyse yarısını kapsayan bu iki vilayeti terk etmeleri yönündeki yerel ve bölgesel çağrılara rağmen GGK, geri adım atmamakta ısrar ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, 30 Aralık sabahı Hadramevt'te, GGK kontrolündeki Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" düzenlendiğini açıkladı.

Maliki, savaş araçları taşıyan iki geminin, Arap Koalisyonu Komutanlığının onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkat çekti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da BAE'ye Yemen'in talebi doğrultusunda ülke topraklarındaki askerlerini 24 saat içinde çekme ve Yemen'de hiçbir tarafa askeri veya mali destek vermeme çağrısında bulundu.

Riyad yönetimi, BAE'nin Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek, bu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak nitelendirdi.

BAE, Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele ekiplerini" kendi inisiyatifiyle feshettiğini açıkladı.

HADRAMEVT VALİSİ: "BAE GÜÇLERİ ÇEKİLMEYE BAŞLADI"

Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesine konuşan Hadramevt Valisi Salim Ahmed el-Hunbeşi, "BAE'ye bağlı güçler fiilen bulundukları tüm noktalardan çekilmeye başladı. Bu çekilme hem Hadramevt'te hem de Yemen'in doğusundaki Şebve'de sürdürülüyor." dedi.

Hunbeşi, dün akşam, Mukalla kentindeki Er-Reyyan Havalimanı'nda sirenlerin çaldığını ve bunun, bölgede konuşlu BAE güçlerinin tahliyesine yönelik hazırlık adımlarından biri olduğunu aktardı.

BAE güçlerinin Şebve'nin Belhaf bölgesinden de çekildiğini belirten Hunbeşi, buna karşın Hadramevt'teki Er-Rubve ve Ed-Dabba bölgelerinde hâlen sınırlı sayıda BAE varlığının bulunduğunu söyledi. Hunbeşi, bunun yalnızca az sayıda uzman ve komutan düzeyindeki isimlerden oluştuğunu ve bu kişilerin GGK'ye bağlı güvenlik destek güçlerini yönlendirme görevinde bulunduğunu kaydetti.

BAE veya GGK'den ise bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

AYRILIK TALEPLERİ YÜKSELİYOR

Güney vilayetlerini kontrol eden GGK'nin etkili olduğu Şebve vilayetinin merkezi Atak kentinde düzenlenen gösteride ise eylemciler güneyin kuzeyden ayrılarak bağımsızlık ilan edilmesini istedi.

AA muhabirinin aktardığına göre, eylemciler, Yemen'de kuzey ve güneyin birleşmesinden önce Güney Yemen'i temsil eden eski Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti bayrağı taşıdı. Bu adım, açık biçimde ayrılık talebinin ve "birlikten önceki duruma dönme" çağrısının simgesi olarak değerlendirildi.

Eylemciler, "Uluslararası ve bölgesel toplumu, güney halkının iradesine saygı duymaya çağırıyoruz" ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Gösteriyi organize eden GGK'nin "Milyonluk Şebve" başlıklı açıklamasında, "Güney Arap Devleti'ni, uluslararası olarak kabul gören tarihi sınırlarıyla tam egemen bir devlet olarak yeniden kurma projesi artık ulusal ve ortak bir tercih haline gelmiştir; geri adım, müzakere veya yarım çözümler kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'nin aldığı kararların "tek taraflı" olduğu belirtilerek kınandı ve bu adımların "güneye savaş ilanı" niteliği taşıdığı ileri sürüldü.

Yemen içinde, bölgede ve uluslararası arenada güneyin bağımsızlığına yönelik çağrılar güçlü bir şekilde reddedilirken, GGK ise ısrarını sürdürüyor. GGK Başkan Yardımcısı Ahmed Said bin Bureyk, dün yaptığı açıklamada, "Güney Arap Devleti'nin ilanı artık hiç olmadığı kadar yakın." dedi.

GGK, Yemen'deki hükümetlerin güney bölgelerini siyasi ve ekonomik olarak ihmal ettiğini savunuyor ve ayrılık talebinde bulunuyor. Yemen merkezi otoritesi ise bu iddiaları reddediyor ve ülkenin birliğini korumakta kararlı olduğunu vurguluyor.

Yemen'in kuzeyi (Yemen Arap Cumhuriyeti) ile güneyi (Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti) 22 Mayıs 1990'da birleşerek Yemen Cumhuriyeti'ni oluşturmuştu.