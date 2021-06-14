İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2021 Pazartesi / 4 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4688
  • EURO
    10,268
  • ALTIN
    507.772
  • BIST100
    1454.25
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de tekneleri batan 25 Afrikalı düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı
Dünya

Yemen'de tekneleri batan 25 Afrikalı düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Yemen'in Lahic kenti açıklarında, denizde boğulan 25 Afrikalı düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

AA14 Haziran 2021 Pazartesi 22:24 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 22:25
ABONE OL

Yemen'deki Afrikalıların kaldığı Harez Mülteci Kampı'nda görevli Ali Yusuf ed-Debaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lahic kentine bağlı Ra's el-Are ve El-Mudarebe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların denizde boğulan Afrikalı göçmenlerin cesetlerine ulaştığını belirtti.

Teknelerinin batması sonucu boğulan 25 Afrikalının cansız bedeninin bulunduğunu ifade eden Debaş, kurtulanlardan alınan bilgiye göre teknede 200'den fazla göçmen yer aldığını ve sahibinin Taiz kentinden bir Yemenli olduğunu aktardı.

Uzun yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen, başta Suudi Arabistan'a gitmek isteyenler olmak üzere yasa dışı yollarla çeşitli ülkelere ulaşmak isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahında yer alıyor. Uluslararası verilere göre Yemen'e yılda 80-100 bin Afrikalı düzensiz göçmen ulaşıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.