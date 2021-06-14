Yemen'de tekneleri batan 25 Afrikalı düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

AA 14 Haziran 2021 Pazartesi 22:24 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 22:25

Yemen'deki Afrikalıların kaldığı Harez Mülteci Kampı'nda görevli Ali Yusuf ed-Debaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lahic kentine bağlı Ra's el-Are ve El-Mudarebe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların denizde boğulan Afrikalı göçmenlerin cesetlerine ulaştığını belirtti.

Teknelerinin batması sonucu boğulan 25 Afrikalının cansız bedeninin bulunduğunu ifade eden Debaş, kurtulanlardan alınan bilgiye göre teknede 200'den fazla göçmen yer aldığını ve sahibinin Taiz kentinden bir Yemenli olduğunu aktardı.



Uzun yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen, başta Suudi Arabistan'a gitmek isteyenler olmak üzere yasa dışı yollarla çeşitli ülkelere ulaşmak isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahında yer alıyor. Uluslararası verilere göre Yemen'e yılda 80-100 bin Afrikalı düzensiz göçmen ulaşıyor.