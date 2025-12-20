İSTANBUL 14°C / 8°C
20 Aralık 2025 Cumartesi
  • Haberler
  • Dünya
  • Yemen'de uluslararası kriz: BM personelleri gözaltında
Yemen'de uluslararası kriz: BM personelleri gözaltında

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Husiler tarafından 10 personelinin daha gözaltına alındığını, böylece gözaltına alınan BM çalışanlarının sayısının 69'a yükseldiğini açıkladı.

20 Aralık 2025 Cumartesi 12:25
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 18 Aralık'ta Husiler tarafından 10 BM personelinin daha keyfi şekilde gözaltına alınmasını şiddetle kınadığı ifade edildi.

Böylece Yemen'de Husilerce gözaltına alınan BM personeli sayısının 69'a yükseldiği kaydedildi.

Bu gözaltıların, BM insani yardımının Husilerin kontrolündeki bölgelere ulaşmasını sürdürülemez hale getirdiği, ihtiyaç sahibi milyonlarca insanı doğrudan etkilediği ve hayat kurtarıcı yardıma erişimi sınırladığı ifade edildi.

BM, sivil toplum örgütleri ve diplomatik misyonlardan keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

İnsani yardım çalışmalarının güvenli ve ilkeli bir ortamda yürütülebilmesi için BM ve personelinin ayrıcalık ve dokunulmazlıkları dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada Guterres'in, gözaltındaki tüm BM çalışanlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla üye devletler ve BM Güvenlik Konseyi ile birlikte, ayrıca Husilerle doğrudan temas yoluyla da sürekli çabalarını sürdüreceği ve Yemen'deki olumsuzluklardan etkilenen aileler ve topluluklarla tam dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

