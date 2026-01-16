İSTANBUL 10°C / 3°C
Dünya

Yemen'de yeni dönem! Zindani Başbakan oldu

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Başbakan Salim Bin Brik'in istifasını kabul ederek onun yerine Dışişleri Bakanı Şai Muhsin ez-Zindani'yi Başbakan olarak atadı.

AA16 Ocak 2026 Cuma 07:42 - Güncelleme:
Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde, Başbakan Bin Brik'in, "ülkede son dönemde yaşanan dönüşümlere ayak uyduracak yeni bir hükümetin kurulmasının önünü açmak amacıyla" istifasını Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'ye sunduğu belirtildi.

Haberde, Konsey Başkanı Alimi'nin, Bin Brik'in istifasını kabul ederek onun yerine Dışişleri Bakanı Zindani'yi Başbakan olarak atayan ve hükümeti kurmakla görevlendiren bir kararname yayınladığı ifade edildi.

SABA'nın haberinde, Konsey Başkanı Alimi'nin ayrıca, istifa eden Başbakan Bin Brik'i mali ve ekonomik işlerden sorumlu danışmanı olarak atadığı kaydedildi.

Haberde, mevcut hükümetin, yeni hükümet kurulana kadar işleri yönetmeye devam edeceği aktarıldı.

Bin Brik, 3 Mayıs 2025'te eski Başbakan Ahmed Avad bin Mübarek'ın istifasının ardından Başbakan olarak atanmıştı.

