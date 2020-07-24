Yemen'de yeni kriz! Mazot stokları tükendi

AA 24 Temmuz 2020 Cuma 19:51 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 19:51

Husilerin başkent Sana'daki Birleşmiş Milletler binası önünde düzenlediği eylemde konuşan Husilerin sözde Petrol Bakanı Ahmed Abdullah Daris, petrol şirketlerindeki mazot stokunun bittiğini ifade etti.

Bu durumun, Husilerin denetimi altındaki bölgelerde yaşamı aksatacağı konusunda uyaran Daris, petrol gemilerinin, ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na girişine izin verilmesini istedi.

Yardım çağrısında bulunduklarını ancak henüz bir yanıt alamadıklarını aktaran Daris, BM'ye sorumluluklarını ve 26 milyondan fazla Yemenli karşısındaki insani vazifesini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Yaklaşık 6 yıldır Hudeyde Limanı'nın denetimini elinde tutan Husiler, Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, yaklaşık 20 petrol gemisine el koymakla ve bu gemilerin Hudeyde Limanı'na girişini engellemekle suçluyor.

Ülkeye insani yardım ve ticari ürün akışı konusunda çaba sarf ettiklerini sık sık belirten koalisyon güçleri ise Husileri, yardım çalışmalarını ihlal etmekle itham ediyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.