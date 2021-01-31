Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi heyeti Moskova'ya gidiyor

AA 31 Ocak 2021 Pazar 13:30 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 13:31

GGK ofisinden yapılan açıklamada, Rus hükümetinin Zubeydi'yi Moskova'ya davet ettiği belirtildi.

Zubeydi liderliğindeki GGK heyetinin, Moskova'ya gitmek üzere Yemen'den ayrıldığı kaydedildi.

GGK Başkanlığı Genel Sekreteri ve Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'in de yer aldığı heyetin Moskova'da hükümet ve parlamentodaki yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Yemen'de 2017'de kurulan BAE destekli GGK, geçici başkent Aden dahil olmak üzere güneydeki hayati bölgeler ile stratejik önemi haiz Sokotra'yı kontrolü altında tutuyor.