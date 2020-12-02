Yemen'deki çatışmalar sonucunda 28 bin aile yerinden oldu

AA 02 Aralık 2020 Çarşamba 17:03 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 17:03

IOM tarafından yayımlanan rapora göre, Yemen'de 2020'nin başından kasım ayının sonuna kadar 166 bin 296 kişiden oluşan 27 bin 716 aile yerinden edildi.

En fazla göç, ülkenin doğusundaki Marib, batısındaki Hudeyde ve güneybatısındaki Taiz'de yaşandı.

Raporda, yerinden edilmelerin, devam eden çatışmaların yanı sıra sel gibi doğal afetlerden kaynaklandığı aktarıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen'de 2015'ten bu yana çatışmalar ve ona bağlı nedenlerle, 233 bin kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

- YEMEN'DE İÇ SAVAŞ



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ihtiyaç duyuyor.