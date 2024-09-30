Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdüklerini duyurdu

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberinde, Yemen'in Sada kentinin doğusunda ABD'ye ait MQ-9 tipi bir SİHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Düşürülen ABD insansız hava aracının parçalarının bulunduğu kaydedildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, düşürülen hava aracının 11. MQ-9 tipi silahlı insansız hava aracı olduğunu kaydetti.

Seri, "İsrail'in dün ABD'nin de desteğiyle Hudeyde'de liman ve elektrik santralleri dahil 17 sivil tesise saldırı düzenlediğini" belirtti.

İsrail saldırılarının, Yemen halkını Filistin'e destek olmaktan alıkoymayacağını vurgulayan Seri, Hudeyde'ye düzenlenen saldırıya karşılık verileceğinin altını çizdi.

Husiler, 16 Eylül'de, ABD'ye ait 10. MQ-9 SİHA'sının düşürüldüğünü duyurmuştu.

- Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.