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Dünya

Yemen'deki Husiler işgalci İsrail'in askeri üssünü hipersonik balistik füzeyle vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, işgalci İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü 'hipersonik balistik füzeyle' hedef aldıklarını duyurdu.

AA29 Aralık 2024 Pazar 21:31 - Güncelleme:
Yemen'deki Husiler işgalci İsrail'in askeri üssünü hipersonik balistik füzeyle vurdu
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in güneyindeki Negev bölgesindeki Nevatim Hava Üssü'nü "Filistin 2" isimli hipersonik balistik füze ile hedef alan "nitelikli bir askeri operasyon" düzenlediklerini dile getiren Seri, balistik füzenin hedefine doğrudan isabet ettiğini aktardı.

Seri, Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarının, Gazze Şeridi'ndeki abluka kaldırılıncaya, Gazze ve Lübnan'daki saldırılara son verilinceye kadar devam edeceğini tekrarladı.

İsrail ordusu gün içerisinde yaptığı açıklamada Yemen'den sabah saatlerinde atılan bir füzenin hava sahasına girmeden imha edildiğini belirtmişti.

- İsrail'in Yemen'e saldırıları

İsrail 26 Aralık akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdiği kaydedilmişti.

Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'de "Husilere ait askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediği duyurulmuştu.

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