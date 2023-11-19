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Dünya

Yemen'deki Husiler İsrail'e saldırı tehditlerini sürdürüyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulundu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

AA19 Kasım 2023 Pazar 13:29 - Güncelleme:
Yemen'deki Husiler İsrail'e saldırı tehditlerini sürdürüyor
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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını ifade etti.

Tüm ülkelerden, İsrailli şirketlere ait veya işlettiği gemilerde çalışan vatandaşlarını çekmelerini isteyen Seri, ülkeleri söz konusu gemilerle de çalışmamaya davet eti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara bir tepki olarak İsrail gemilerini hedef alacaklarını tekrarlayan Seri, İsrail ve ABD'yi abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "soykırım" yapmakla suçladı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurmuşlardı.

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