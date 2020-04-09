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Dünya

Yemen'deki Husiler, 'Kovid-19 nedeniyle 1670 kişiyi serbest bıraktıklarını' açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alıkonulan 1670 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 21:21 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 21:21
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Yemen'de, Husilere bağlı "Esirler Komitesi" Başkanı Abdulkadir el-Murtaza yaptığı yazılı açıklamada, "Tek taraflı bir insani girişimle, bugün hükümet tarafına mensup hasta, yaralı ve yaşlı 70 mahkumu serbest bıraktık." ifadelerini kullandı.

Murtaza, söz konusu kişilerin meşru hükümetin kontrolündeki bölgelerin yerel yönetimlerine teslim edildiğini belirtti.

Husilere ait El-Mesira kanalının internet sitesinde yer alan haberde de sözde yargı makamlarının, alıkonulan 1600 kişinin serbest bırakılması yönünde karar verdiği kaydedildi.

Husiler böylece koronavirüs tedbirleri kapsamında alıkonulan 1670 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Yemen hükümetinden ise konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de henüz koronavirüs vakası olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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