Yemen'deki Husiler: Marib'de ikinci Amerikan İHA'sını düşürdük

AA 22 Haziran 2021 Salı 11:21 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 11:21

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma kuvvetlerimiz, Marib'in batısındaki Al-Meşcah bölgesinin hava sahasında düşmanca operasyonlarda kullanılan bir Amerikan casus İHA'sını (ScanEagle) düşürmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Seri, 20 Haziran'da yine Marib'de ABD yapımı bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.



Konuya ilişkin ABD veya Arap koalisyon güçlerinden açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

ABD Başkanı Joe Biden, görevi devralmasından sadece iki hafta sonra, 4 Şubat'ta, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.