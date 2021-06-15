AA 15 Haziran 2021 Salı 19:48 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 19:55

Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Yemen'de güç sahibi kişilerin kendilerine sunulan fırsatları kaçırdığı için savaşın bedelini her gün Yemenli sivillerin ödediğini belirtti.

Savaşa son vermenin tarafların bir tercihi olduğuna dikkati çeken Griffiths, "Yemen'de son 3 yılda taraflara bir sürü fırsat sunduk ama hepsi boşa gitti." dedi.

Husilerin ateşkes ve siyasi süreci yeniden başlatmak için ön koşulları olduğunu anlatan Griffiths, "Ansar Allah (Husiler) ateşkesin ve siyasi sürecin başlatılmasının ön koşulu olarak Hudeyde limanları ve Sana havalimanı üzerinde bağımsız ayrı bir anlaşma üzerinde ısrar ediyor." diye konuştu.

Husilerin bu talepleri yerine getirilmeden görüşmelere başlamayı reddettiğini aktaran Griffiths, Yemen hükümetinin ise ateşkesin ve bu konuların müzakere edilerek anlaşmaya varılması konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti.

Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlara ulaştı

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.