İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtildi.



Ülke genelinde duyulan patlama seslerinin ateşlenen önleyici füzelerden kaynaklandığı ve önleyici füzelerin isabetlerinin henüz incelendiği kaydedildi.



İsrail ordusu iç cephe komutanlığı da halkın uyması için verilen güvenlik talimatlarında değişiklik olmadığını duyurdu.



İsrail polis sözcülüğü ise işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşim yeri Modin'deki tren istasyonuna önleyici füzelerden düşen şarapnelin isabet ettiğini ve maddi hasara yol açtığını aktardı.



Öte yandan, İsrail'in dünyaya açıklan kapısı Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Lid (Lod) kenti yakınlarında açık araziye düşen füze parçaları nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.



İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara gitmeye çalışırken çeşitli biçimlerde yaralanan 9 kişiden yardım çağrısı aldıklarını duyurdu.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kuzeydeki Yukarı Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Lübnan topraklarından 40'a yakın roket atıldığı ve bu nedenle saldırı alarmlarının çaldığı bildirildi.

Açıklamada, roketlerin bazılarının imha edildiği, bir kısmının ise açık alana düştüğü ve yangına neden olduğu belirtildi. İsrail itfaiye ekiplerinin, roketlerin yol açtığı yangını söndürmek için çalışmalarını sürdüğünü kaydedildi.

Ayrıca Lübnan topraklarından fırlatılan patlayıcı yüklü silahlı insansız hava aracının (İHA) İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşim yerine düştüğü ancak herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi.

Öte yandan, İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail'in kuzeyine son 48 saatte 150 kadar roket atıldı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına yanıt olarak İsrail'in kuzeyindeki "Raviye" kışlasında 188. Zırhlı Tugayları'na ait karargahın hedef alındığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, başta Hizbullah olmak üzere Lübnan'daki Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında "Mavi Hat" üzerinden karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in şehir merkezinde 19 Temmuz'da yerel saatle 03.00'te düzenlenen İHA saldırısı nedeniyle güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.



İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti.