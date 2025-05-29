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Dünya

Yemen'den atılan füze İsrail'i korkuttu! Tel Aviv'deki havalimanı kapatıldı

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan balistik füze nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı kısa süreliğine uçuşlara kapatıldı. İsrail genelinde sirenler çalarken, ordu füzeyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 22:38 - Güncelleme:
Yemen'den atılan füze İsrail'i korkuttu! Tel Aviv'deki havalimanı kapatıldı
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Ben Gurion Havalimanı, iniş ve kalkışlara kısa süreliğine kapatıldı.

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sirenlerin protokol gereği devreye girdiği ve füzenin önlendiği öne sürüldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediğini kaydetti.

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Husilerin 4 Mayıs'taki saldırısından sonra çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almış, bazıları saldırıların sürmesi nedeniyle uçuşları ertelemeyi sürdürmüştü.

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