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Dünya

Yemen'den İsrail'e 3 dron saldırısı

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan 3 dronun başarılı bir şekilde engellendiğini açıkladı. Saldırılar nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve zarar meydana gelmediği bildirildi.

IHA10 Ocak 2025 Cuma 07:37 - Güncelleme:
Yemen'den İsrail'e 3 dron saldırısı
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İsrail ordusu, Yemen'den İsrail'e 3 dron saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, fırlatılan ilk dron nedeniyle Mısır sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gvulot bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilirken, dronun İsrail Hava Kuvvetleri tarafından engellendiği bildirildi.

Yemen'den fırlatılan diğer 2 dronun Akdeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtilirken, İsrail ordusu dronlardan birinin engellendiği anlara ait görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

İsrail basını saldırılar nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve zarar meydana gelmediğini duyurdu.

Saldırıları Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği bildirildi.

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