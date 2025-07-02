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Dünya

Yemen'den İsrail'e bir misilleme daha

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan ve ülkenin farklı bölgelerinde sirenlerin çalmasına neden olan füzenin hava kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurdu.

IHA2 Temmuz 2025 Çarşamba 07:11 - Güncelleme:
Yemen'den İsrail'e bir misilleme daha
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İran ve İsrail arasında yaşanan askeri gerilimin yankıları sürerken, Yemen'den İsrail'e bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

SALDIRIYI HUSİLER ÜSTLENDİ

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare ise, İsrail'e yönelik saldırıyı üstlenerek Ben Gurion Havaalanı'nın "hipersonik balistik füze" ile hedef alındığını iddia etti. Ayrıca İsrail'in 3 farklı bölgesine insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirten Sare, "Operasyonumuz amacına ulaşarak milyonlarca kişinin sığınaklara kaçmasına ve havaalanı operasyonlarının durmasına neden oldu" açıklamasında bulundu.

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