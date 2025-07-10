Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husilerden İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına bir misilleme daha geldi İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle Kudüs ve Batı Şeria'daki bazı yerleşim yerleri dahil birçok bölgede sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Halka tedbir olarak sığınaklara girme çağrısı yapıldığı belirtilirken, füzenin İsrail ordusu tarafından engellendiği kaydedildi.

İsrail basını, füze saldırısı nedeniyle maddi zarar ya da yaralanma bildirilmediğini duyurdu.