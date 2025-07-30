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Dünya

Yemen'den siyonist İsrail'e İHA saldırısı

Yemen'deki Husiler siyonist İsrail ordusuna İHA saldırısı düzenledi. Soykırım ordusu, fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) savunma sistemleri tarafından müdahale edildiğini öne sürdü.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 23:17 - Güncelleme:
Yemen'den siyonist İsrail'e İHA saldırısı
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İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, erken uyarı sistemlerinin çalıştırıldığını ve hava kuvvetleri tarafından İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Maariv gazetesi, ülkenin güneyindeki Nakab bölgesinin kuzeybatısında yer alan Aşkol bölgesi üzerindeyken söz konusu İHA'ya müdahale edildiğini aktardı.

Öte yandan İsrail ordusu, dün yaptığı bir başka açıklamada, Yemen'den atılan bir füzenin düşürüldüğünü, Tel Aviv ve Kudüs'te milyonlarca kişinin sığınaklara girmesine sebep olduğunu duyurmuştu.

Bugünkü İHA saldırısına ilişkin Yemen'deki Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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