İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4232
  • EURO
    6,9937
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89063
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'in Beyda vilayetinde 5 Husi militanı öldürüldü
Dünya

Yemen'in Beyda vilayetinde 5 Husi militanı öldürüldü

Yemen ordusu, ülkenin orta kesiminde yer alan Beyda vilayetinde çıkan çatışmalarda 5 Husi militanın öldürüldüğünü duyurdu.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 23:43 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 23:43
ABONE OL

Yemen Silahlı Kuvvetler Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, Beyda'daki çatışmalarda İran destekli Husilerden 5 militanın öldürüldüğü, birçoğunun da yaralandığı belirtildi.

Husi militanlarının Natı bölgesinde sızma hareketinin ordu birlikleri tarafından engellendiği aktarıldı.

Öte yandan, orduya bağlı Amalika Güçleri, Hudeyde kentinde Husilere ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dalgalar mendireği aştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır
Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

İşte koronavirüsün vurmadığı tek yer
İşte koronavirüsün vurmadığı tek yer

İşte koronavirüsün vurmadığı tek yer

Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'
Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'

Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'

Türkiye'nin sayesinde elde ettik
Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Türkiye'nin sayesinde elde ettik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.