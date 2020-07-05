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Dünya

Yemen'in Dali kentinde yaşanan silahlı çatışmada 5 Husi milis öldü

Yemen'in güneyindeki Dali kentinde ordu güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmada 5 milis öldü.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 19:50 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 19:50
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Orduya bağlı basın merkezinden yapılan açıklamada, Meris beldesinin kuzeyinde bulunan Zeyle bölgesi ve Solan köyüne sızmaya çalışan Husilerin engellendiği bildirildi.

Çıkan çatışmada 5 Husi milisin öldüğü, bazılarının yaralandığı belirtilen açıklamada, Husilere ait bir askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Dali kentinin büyük çoğunluğu hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Husiler de kentteki bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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