Yemen'in Marib kentinde Husilerle girilen çatışmada Yemen ordusundan bir general öldü

AA 27 Mart 2021 Cumartesi 16:17 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 16:19

Yemen ordusundan ismini vermek istemeyen bir kaynak AA muhabirine yaptığı açıklamada, General Vaili'nin de bulunduğu Marib kentinin batı kesimindeki El-Kesara cephesinde dün akşam Husilerle çatışma yaşandığını söyledi.

Kaynak, Vaili'nin çatışmada cephenin ön safında bulunduğunu ve hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Yemen Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada da, Vaili'nin askeri kurumların inşasında ve geliştirilmesinde hususi bir rolü olduğu ve Sada, Umran, Marib ve Cevf'te tüm bölge ve cephelerde Husilerle girilen çatışmalarda Yemen ordusuna komutanlık yaptığı kaydedildi.

Yemen'de son dönemde ordu güçleri ve Husiler arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Marib kenti, Hadramevt, El-Cevf, El-Beyda ve başkent Sana arasında bir bağlantı noktası olma özelliğini taşıyor. Marib ayrıca petrol ve gaz rezervlerinin yanı sıra kentte bulunan baraj nedeniyle önemli su kaynaklarına sahip.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.