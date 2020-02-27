Yemen'in Sokotra Adası'nda BAE destekli isyanlar devam ediyor

AA 27 Şubat 2020 Perşembe13:24 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 13:24

Yemen Enformasyon Bakanı Danışmanı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sokotra Adası'nda 1. Deniz Tugayı'na bağlı 3. Tugay komutanının, meşru yönetime ve devlete isyan ettiğini, Güney Geçiş Konseyi'ne ait flamayı astığı ve sadakatini ilan ettiğini belirtti.

Bundan önce de 4 Şubat'ta Sahil Güvenlik Taburu'nun isyan ettiğini hatırlatan Rahbi, isyan için hazır olan ve adadaki BAE temsilcisinin talimatlarını bekleyen tugaylar olduğu konusunda uyardı.

Rahbi, Suudi Arabistan güçlerinin bu isyanın karşısındaki sessizliğini ve bazı askeri komutanlarla iş birliğini eleştirdi.

- VALİ YARDIMCISI'NA "DEVLETE KARŞI İSYANA YARDIM" SUÇLAMASI



Sokotra Valisi Yardımcısı Raid el-Ceribi'nin, Geçiş Konseyi yetkilileriyle bir toplantı düzenlediğine dikkati çeken Rahbi, Ceribi'yi "devlet kurumlarına yönelik darbe planını kolaylaştırmakla" itham etti.

Rahbi, BAE'nin Sokotra'daki temsilcisi Halfan El-Mezrui'nin, Ceribi'ye "Geçiş Konseyi ve BAE militanlarına sunduğu hizmetlerin" ardından bir araba verdiğini öne sürdü.

Sokotra Valisi Remzi Mahrus, 4 Şubat'ta BAE destekli bir silahlı isyan girişiminde bulunulduğunu ancak hükümetin bunu karşılıksız bırakmayacağını açıklamıştı.

- SOKOTRA'DA BAE DESTEKLİ İSYANLAR



Yemen hükümeti, bir süredir, 6 adadan oluşan Sokotra vilayetinde BAE destekli ayrılıkçı hareketleri hükümete karşı isyan girişiminde bulunmakla suçluyor.

Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı gruplar, Ekim 2019'da Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişimi gerçekleştirmişti.

BAE'ye bağlı milisler 15 Aralık'ta da Sokotra kentindeki havalimanına baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.