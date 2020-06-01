BAE'nin Yemen'de kurduğu gizli hapishaneler! Aileler isyan etti: Ölüme terk ediyorlar

AA 01 Haziran 2020 Pazartesi 17:22 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 17:30

Yemen'de zorla kaçırılan ve alıkoyulanların serbest bırakılması ve güvende olması adına çalışan Kaçırılanların Anneleri Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, Biriga ilçesindeki Bi'ru Ahmed Hapishanesi'nde tutulan kişilerin işkenceye maruz kaldığını ifade etti.

Açıklamada, "BAE destekli güçlerin kontrolündeki Bi'ru Ahmed Hapishanesi'nde bulunan tutuklular, artan elektrik kesintileri, azalan yemekler ve salgın hastalıklar nedeniyle yavaş ölüme terk edildi. Cezaevi yetkilileri tutuklulara kasten kötü muamelede bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Tutukluların yaşamlarından tamamen cezaevi yetkililerinin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine tutukluların acilen serbest bırakılması yönünde yardım etmeleri çağrısı yapıldı.

Uluslararası insan hakları örgütlerine göre, Aden'de yasa dışı tutukluluk merkezleri ve gizli hapishaneler bulunuyor. Bu hapishanelerdeki tutukluların yakınlarıyla görüşmesine izin verilmiyor.

- TUTUKLULAR, SAVCILIĞIN KARARINA RAĞMEN SERBEST BIRAKILMADI



Aden'deki savcılık Mart 2018'de suça karıştığı kanıtlanmayan Bi'ru Ahmed Hapishanesi'ndeki tutukluların serbest bırakılması kararı çıkarmıştı, ancak bugüne kadar karar uygulanmadı.

Uluslararası ve yerel insan hakları kuruluşları, birçok defa Bi'ru Ahmed Hapishanesi'ndeki tutukluların türlü ihlal ve işkencelere maruz kaldığını belirtmiş ve söz konusu durumu kınamıştı.

Yemen'de yakınları kaçırılan veya zorla kaybedilen aileler, birlikte hareket etmek ve yakınlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.



