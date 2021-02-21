İSTANBUL 8°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2021 Pazar / 9 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9862
  • EURO
    8,4705
  • ALTIN
    400.016
  • BIST100
    1560.34
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemenli hükümet yetkilisi, Husilerle esir takası görüşmelerinin gelişme kaydedilmeden bittiğini belirtti
Dünya

Yemenli hükümet yetkilisi, Husilerle esir takası görüşmelerinin gelişme kaydedilmeden bittiğini belirtti

Yemen hükümetinden bir yetkili, İran destekli Husilerle yaklaşık bir aydır Ürdün'de devam eden esir takası görüşmelerinin herhangi bir gelişme kaydedilmeden sonlandığını bildirdi.

AA21 Şubat 2021 Pazar 15:50 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 15:51
ABONE OL

Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün'deki görüşmelerde hükümet tarafının bazı tavizler vermesine rağmen Husilerin esir takası müzakerelerinin bu turunu engellemek için her türlü yolu denediğini söyledi.

Karşı tarafın görüşmeleri aksatmak için olmayan esirlerin isimlerini vererek serbest bırakılmalarını istediğini ileri süren hükümet yetkilisi, Husilerin ellerinde bulunan 4 gazetecinin takas edilmesi teklifini de reddettiğini belirtti.

Yemenli yetkili ayrıca, hükümetin, görüşmelerin bu turunun başarılı olabilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisinden Husilere baskı yapılmasını talep ettiğini ancak herhangi bir sonuç alınamadığını ifade etti.

Husilerden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti ve Husiler, daha önce yaptıkları açıklamalarda, birbirlerini Ürdün'ün başkenti Amman'da 24 Ocak'ta başlayan esir takası görüşmelerinin başarısız olması için çalışmakla suçlamıştı.

- Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki esir takası anlaşması

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Ocak 2019, Şubat 2019 ve Şubat 2020'de 3 kez Amman'da bir araya gelmişti.

Birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1050'den fazla mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.