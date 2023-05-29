Yemenli isimlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Yemen haber ajansı SABA'ya göre Alimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği telgrafla, yeniden seçilmesi ve Türk halkının güvenini kazanması nedeniyle tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Alimi telgrafta, iki kardeş ülke arasındaki seçkin ilişkiler ve Türkiye'nin Yemen halkına ve meşru hükümetine verdiği destekten övgüyle söz etti.

Öte yandan, Yemen Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Salih Turik, Yemen Cumhuriyeti Büyükelçiliği çalışanları ve Türkiye'de bulunan Yemenliler adına tebrik mesajı yayımladı.

Turik mesajda, "Kardeş Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferini büyük bir sevinçle kutluyor ve hayır dualarımızı iletmekten şeref duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bundan sonraki görevlerinde başarılar dileyen Turik, kardeş Türkiye ve halkı için barış, istikrar ve refahın artarak hakim olması temennisinde bulundu.

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Karman ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Adalet ve Kalkınma Partisini tebrik etti.

Karman, "Erdoğan'ı ve Adalet Partisi'ni bu seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. Ama öncelikle Türkiye'yi bu yüce demokratik zaferden, Türk muhalefetini de bu onurlu ve tarafsız katılımdan, bu büyük rekabetçi duruştan dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.