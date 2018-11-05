Yemenli öğretmen ve çocukların yardımına TİKA yetişti

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri ve İran destekli Husilerin sürdürdüğü Yemen'deki savaş başta çocuklar olmak üzere çok sayıda sivili etkiledi.

1 milyondan fazla çocuğun açlıkla mücadele ettiği Yemen'de Taizli bir öğretmenin savaştan etkilenen terk edilmiş bir binayı okula çevirerek 700 Yemenli çocuğa eğitim vermeye başladığı haberiyle harekete geçen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Levent Eler yardımları çocuklara ulaştırdı.

"SESİNİZİ DUYDUK, ELİMİZİ UZATACAĞIZ"

Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Levent Eler, Yemenli çocuklar hakkında çıkan haber üzerine sosyal medya hesabından, "Sesinizi duyduk, elimizi uzatacağız" açıklaması yapmıştı.

Türk yetkililerin yoğun çabası sonrasında TİKA eğitim gören 700 çocuğa çanta ve kırtasiye malzemelerini ulaştırdı.

Büyükelçi Eler, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Söz veriştik, geldik. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduk. Gözlerinizdeki ışık umut veriyor" ifadeleriyle yardımların ulaştığını duyurdu.