Yemin ederek görevine başladı! Gutsul: Türkiye ile iyi ilişkiler sürdüreceğim

Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta düzenlenen yemin törenine, mayısta düzenlenen başkanlık seçimini kazanan Gutsul, "Halk Topluşu" olarak adlandırılan yerel Meclis Başkanı Dmitriy Konstantinov ve çok sayıda davetli katıldı.

Gutsul, törende meclis üyeleri ve halk nezdinde yemin etti.

Başkan Gutsul, burada yaptığı konuşmada, Gagauz halkına tüm gücüyle hizmet edeceğini belirterek, "Belirli siyasi partilerin değil, Gagauz Özerk Yeri'nin başkanı olacağım. Gagauz yanlısı başkan olacağım." dedi.

Ekonomi alanının gelişimine önem vereceğini belirten Gutsul, bölgede çeşitli projeler hayata geçirmeyi planladığını dile getirdi.

Gutsul, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Romanya ve Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkileri sürdüreceğini ifade etti.

Tören, ünlü Türk şarkıcıların da katıldığı konserle devam etti.

- BAŞKANLIK SEÇİMİ



Moldova hükümetinin daimi üyesi olan başkanı belirlemek için Gagauz Özerk Yeri'nde seçime gidilmişti.

Seçimin ikinci turunu Rus yanlısı Şor Partisi tarafından aday gösterilen Yevgeniya Gutsul kazanmıştı.

Moldova hükümeti, Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Moldova Parlamentosunun 1994'te Gagauzlara özerklik sağlayan yeni bir anayasayı kabul etmesiyle Gagauz Özerk Yeri'nin bu niteliği, Moldova hükümetince resmen tanınmıştı.