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  • Yemin töreninde beklenmedik olay! Kraliçe 2. Elizabeth'e yönelik sözleri meclisi karıştırdı
Dünya

Yemin töreninde beklenmedik olay! Kraliçe 2. Elizabeth'e yönelik sözleri meclisi karıştırdı

Avustralya yerlisi senatör Lidia Thorpe, meclis yemininde Kraliçe 2. Elizabeth için 'sömürgeci' ifadesini kullandı. İngiltere Kraliçesi aynı zamanda Avustralya'da devletin başı konumunda bulunuyor.

BBC Türkçe2 Ağustos 2022 Salı 07:32 - Güncelleme:
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Avustralya'nın yerli halklarından birine mensup olan Lidia Thorpe isimli senatör, ülke parlamentosundaki yemin töreni sırasında Kraliçe 2. Elizabeth için 'sömürgeci' ifadesini kullandı.

Milletvekili yeminini değiştirerek söz konusu ifadeyi kullanan Thorpe'un yemini tekrarlaması istendi.

İngiltere Kraliçesi aynı zamanda Avustralya'da devletin başı konumunda bulunuyor.

Yeşiller milletvekili olan Thorpe salona sağ yumruğu havada girdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Thorpe yemini şu şekilde değiştirdi:

"Ben Lidia Thorpe, samimi şekilde, bir sömürgeci olan majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e sadık kalacağıma ve bağlı olacağıma and içiyorum"

48 yaşındaki siyasetçinin ifadeleri bir kısım vekil tarafından tepki gördü.

Yemini tekrarlaması istenen senatör, tekrar sırasında 'sömürgeci' ifadesini kullanmadı.

Thorpe geçen hafta gerçekleşen yemin törenine mazeret göstererek katılmamıştı.

Güneybatı Victoria kökenli Aborjin Avustralyalı yerli halkı Gunditjamara mensubu olan Thorpe'un kullandığı ifadeler için Buckingham Sarayı bir açıklama yapmadı.

  • Lidia Thorpe
  • Avustralya meclisi
  • Kraliçe 2 Elizabeth

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