Yeni 10 yıl için çarpıcı yorum: Yeni ittifaklar kurulacak, muazzam etkileri olacak

star.com.tr 04 Ocak 2021 Pazartesi 15:35 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 15:35

ABD-Çin ekonomik ilişkileri, Washington'un Pekin'i Amerikan çıkarlarına büyük bir tehdit olarak gösteren Ulusal Güvenlik Stratejisini güncellediği 2017'den beri geriliyor. Trump'ın Çin ithalatı üzerindeki gümrük vergilerini artırması, ikili ilişkileri daha da şiddetlendirerek bir ticaret savaşına dönüştü.



ABD Başkanı seçilen Joe Biden, geçen ayın sonlarında Washington'un Pekin'le mücadele için, 'benzer düşünen ortaklardan' oluşan bir koalisyon kurması gerektiğini açıklamıştı. Biden, ABD hükümeti "ticari suistimalleri, teknoloji, insan hakları ve diğer cephelerden" Çin ile rekabet ederken böyle bir koalisyona ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Önceki ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Newt Gingrich, Fox News'e yaptığı değerlendirmede, dünyayı bekleyen yeni 10 yıllık periyodla ilgili tahminlerde bulundu.

Gingrich'e göre, önümüzdeki yılda en önemli konu, Çin'in "küresel üstünlük için" doğrudan "ABD ile" rekabet edecek "büyük bir güç olarak ortaya çıkması olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 etkisi tamamen geçmese de, 2020'lerin en büyük hikayesi Çin'in yükselişi ve bu yöndeki tepkiler olacak.

'YENİ İTTİFAKLAR ŞEKİLLENMEYE BAŞLAYACAK'

Çin'in küresel güç rekabetine soyunacağını belirten Gingrich, 'Bu nedenle, ittifaklar şekillenmeye başlayacak. Özellikle Afrika ve belki de Latin Amerika'daki bazı ülkeler geleceklerinin Çin ile olacağına karar verecek.' dedi.

'YAZIN 'NORMAL HAYAT' BEKLEYENLER YANILIYOR

Gingrich ayrıca , Covid-19'un neden olduğu pandemi ve yıkımın, önümüzdeki on yılın başka bir konusu olacağını öne sürdü.

Salgına "siyah kuğu olayı" olarak adlandıran Gingrich, 'Hayatın yazın normale döneceğini düşünenler, çok yanılıyor.' dedi.

Gingrich, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hükümetin işletmeleri kapatma ve yok etme stratejisinin ekonomik yansımalarının en azından on yılın ilk yarısında hissedileceğinden korkuyorum. İnsanlar, hükümetlerin ekonomileri ne kadar kolay yok edebileceğini ve bu ekonomileri yeniden başlatmanın ne kadar zor olduğunu hafife alıyor.

'MUAZZAM TEKNOLOJİ ADIMLAR ATILACAK'

Önümüzdeki on yılda, 'muazzam' teknolojik atılımlar göreceğimizi öne süren Gingrich, "Petrol ve gazdaki gelişmelerden potansiyel olarak daha güvenli nükleer reaktör sistemleri elde etmeye kadar, enerjide muazzam ekonomik sonuçları olacak bir devrim görebiliriz..' ifadelerini kullandı.

Gingrich'e göre, önümüzdeki on yıl içinde dünya, özellikle insansız hava araçları, askeri teknolojide bir devrime; sağlık sistemimizde giderek artan bir rol oynayacak bilgisayarlarda ve yapay zekada benzeri görülmemiş ilerlemelere şahit.

'VENEZUELA VE İRAN TAHMİN EDİLENDEN DAHA BÜYÜK TEHDİTLER OLABİLİR'

Gingrich, İran ve Venezuela gibi ülkelerin 'görece küçük ülkeler' olarak tanımlandığını, ancak düşünüldüğünden daha fazla tehdit oluşturabileceklerini iddia ederek, tüm bunların bertaraf edilip edilmemesinin, askeri planlarla ilgili olduğunu vurguladı.

'GRİ DÜNYA'DA YASADIŞI FAALİYETLER ARTACAK'

Gingrich, 'küresel ekonominin alt tarafı' olarak nitelendirdiği 'Gri Dünya'da, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ve yasadışı finansın daha da genişleyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

'EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ KRİZ HAD SAFHAYA ULAŞACAK'

ABD'de krizin vurduğu eğitim sistemindeki krizin had safhaya ulaşacağını ileri scüren Gingrich, bu nedenle önümüzdeki on yılda, öğretmen sendikaları ile genel olarak hükümet işçi sendikaları arasında muazzam bir tartışma olacağını belirtti. Gingrich, 'Sistemi rasyonelleştirin ve etkili hale getirin' uyarısında bulundu.

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