Yeni ABD yönetiminde Panama hareketliliği! Bakan Rubio bölgeyi ziyaret edecek

Amerikan medyasına yansıyan ve Dışişleri kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Rubio, ocak ayı sonunda, ilk ziyaretini Panama'ya yapacak.

Aynı haberlere göre Rubio, Panama ile başlayacağı tur kapsamında Guatemala, El Salvador, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'ni de ziyaret edecek.

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun olası ziyaretiyle ilgili net tarih vermekten kaçınırken, Trump'ın ajandasında Panama Kanalı'nın ve "batı yarım kürenin" özel önemi olduğunu vurguladı.