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Dünya

Yeni ABD yönetiminde Panama hareketliliği! Bakan Rubio bölgeyi ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'yla ilgili açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ilk yurt dışı ziyaretini Panama'ya yapacağı bildirildi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 20:32 - Güncelleme:
Yeni ABD yönetiminde Panama hareketliliği! Bakan Rubio bölgeyi ziyaret edecek
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Amerikan medyasına yansıyan ve Dışişleri kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Rubio, ocak ayı sonunda, ilk ziyaretini Panama'ya yapacak.

Aynı haberlere göre Rubio, Panama ile başlayacağı tur kapsamında Guatemala, El Salvador, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'ni de ziyaret edecek.

NET BİR TARİH VERİLMEDİ

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun olası ziyaretiyle ilgili net tarih vermekten kaçınırken, Trump'ın ajandasında Panama Kanalı'nın ve "batı yarım kürenin" özel önemi olduğunu vurguladı.

  • Trump Panama Canal
  • Marco Rubio
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