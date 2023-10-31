İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2841
  • EURO
    30,1744
  • ALTIN
    1816.6
  • BIST100
    7700.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yeni adım! Nijerya ve Almanya arasında imzalar atıldı
Dünya

Yeni adım! Nijerya ve Almanya arasında imzalar atıldı

Nijerya Katı Mineraller Kalkınma Fonu (SDMF) ve Alman firması GeoScan GmbH, Nijerya'da katı madenlerin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

AA31 Ekim 2023 Salı 14:00 - Güncelleme:
Yeni adım! Nijerya ve Almanya arasında imzalar atıldı
ABONE OL

Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake, Devlet Başkanlığı konutunda düzenlenen Federal Yürütme Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya'da katı madenlerin geliştirmesi için SDMF ve GeoScan GmbH'in mutabakat zaptı imzaladığını belirtti.

Alake, mutabakat zaptının Nijerya'nın katı maden aramalarının geliştirilmesini, etkin bir şekilde kullanılmasını ve sağlanan gelirin Nijerya hükümetinin hazinesine tahsis edilmesini teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Nijerya'da yeraltındaki maden kaynaklarının ihtiyatlı bir tahminle 700 milyar dolar olduğunu kaydeden Alake, bunun küresel madenciliğin yaklaşık yüzde 0,02'sini oluşturduğunu bildirdi.

Alake, elektrikli araçlar, bataryalar ve diğer ileri teknolojik ekipmanların üretimi için gerekli olan birçok kritik mineralin Nijerya'da bulunduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.