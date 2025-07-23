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Dünya

Yeni belgeler yayımlandı! Obama, Trump yönetiminin hedefinde

ABD'de, 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın Başkan Donald Trump'ı desteklediği yönündeki tartışmalar devam ediyor. Tartışmaya katılan son isim ise ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard oldu. Gabbard, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin iddialarını çürüten yeni belgeler yayımladı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 19:45 - Güncelleme:
Yeni belgeler yayımlandı! Obama, Trump yönetiminin hedefinde
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, X hesabından duyurduğu açıklamasında, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin eski bir raporunun gizliliği kaldırılmış halini yayımlayarak dönemin Obama yönetimini hedef aldı.

Gabbard, söz konusu belgelere göre, 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın Trump'ın seçilmesine gizli şekilde destek verdiği yönündeki iddiaların tamamen altının boş olduğunu savundu.

Dönemin ABD Başkanı Obama'nın söz konusu "çürük" iddialarını, Trump'ın seçim sürecindeki performansını baskılamak için kullandığını savunan Gabbard, Rusya'nın Trump'a destek verdiği iddialarının uydurma olduğunu ileri sürdü.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Aralık 2016 tarihli raporu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'ı desteklediği iddialarına itiraz ediyordu.

Gabbard, paylaşımında, Trump'ın raporun gizliliğinin kaldırılmasını emrettiğini ve bu bilgilerin "Amerikan tarihindeki en korkunç istihbarat silahlandırması ve siyasallaştırması" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Obama'nın, 2016 seçimlerinde Rusya'nın kendisini desteklediği iddiasının sorumlusu olduğunu öne sürmüştü.

"Obama, suçüstü yakalandı." diyen Trump, onu 2016 seçimlerini "manipüle etmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Obama'nın sözcüsü Patrick Rodenbush ise Trump'ın iddialarının "tuhaf" ve "saçma" olduğunu ifade etmişti.

RUSYA SORUŞTURMASI

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

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