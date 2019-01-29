16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3333
  • 6,1055
  • 224.053
  • 101.995
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yeni bir siber saldırının ABD'ye maliyeti 89 milyar dolara ulaşabilir

Birleşik Krallık sigorta borsası Lloyd's of London'ın siber risk yönetimi raporu, gerçekleşebilecek büyük bir siber saldırının ABD'ye 89 milyar dolarlık zarar verebileceğini ortaya koydu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşik Krallık sigorta borsası Lloyd's of London'ın siber risk yönetimi raporuna göre, gerçekleşebilecek büyük bir siber saldırının ABD'ye 89 milyar dolarlık zarar verebileceğini ortaya koydu. ABD'ye yönelik olası bir saldırı için öngörülen 89 milyar dolarlık zarar, küresel ölçekte gerçekleştirilebilecek bir saldırının vereceği zararın, tahmini olarak 600 bin firmaya saldırılacağı öngürüsü sebebiyle, yarısı olarak hesaplandı. Lloyd's of London'ın raporunda, Lloyd's Şehir Riski Endeksi'ne göre, ABD ekonomisi için en büyük ikinci tehdit, ABD ekonomisi ve küresel ekonomilerin teknolojiye daha fazla bağımlı hale gelmesiyle, siber saldırılardır denildi. "Lloyd's Amerika Direktörü ve Başkan Han Watkins, "ABD'de siber saldırı ve küresel sigorta endüstrisinin tepkisi ile ortaya çıkan tehdidin farkındalığı artarken, şirketler, bireyler ve kuruluşların siber saldırıları öngörmesi ve bu saldırılara hazır olması için her zamankinden daha önemli hale geldi" dedi. Raporda, ABD şirketlerinin çoğunun yazılım saldırısına yeterince hazırlıklı olmadığı ve toplam işlemlerinin yüzde 86'sının sigortasız olduğunu belirtildi. 

CHP´li Gürsel Erol: HDP´yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

DEAŞ'lı kadın terörist kendisini İdlib'de patlattı

DEAŞ'lı kadın terörist kendisini İdlib'de patlattı

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

İsrail'den itiraf: Güçlüyüz ama İran'ı Suriye'den çıkaramayız

İsrail'den itiraf: Güçlüyüz ama İran'ı Suriye'den çıkaramayız

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

'Saldırının ABD'ye maliyeti 89 milyar dolara ulaşabilir'

'Saldırının ABD'ye maliyeti 89 milyar dolara ulaşabilir'

CHP kazanacağı bölgeler için rant kavgasına başladı

CHP kazanacağı bölgeler için rant kavgasına başladı

İran, tehditlere kulak asmıyor: Onay bekliyoruz

İran, tehditlere kulak asmıyor: Onay bekliyoruz

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA