Yeni bölge ele geçirildi! Şehre Rus bayrağı asıldı

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'e bağlı Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ile Ukrayna'nın Harkov bölgesine bağlı Volçansk'ta (Vovchansk) kontrolün ele geçirildiğini açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Kasım Pazar günü Müşterek Kuvvetin komuta merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Merkez Kuvvetler Komutanı Valery Solodchuk ve Doğu Kuvvetler Komutanı Andrey Ivanayev'den Ukrayna ile çatışmalara ilişkin bilgi aldı. Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ile Ukrayna'nın Harkov bölgesine bağlı Volçansk'ta (Vovchansk) kontrolün ele geçirildiğini ifade etti. Solodchuk ise Ukrayna'nın Dimitrov (Myrnohrad) kentinin güney kısmının Rus birliklerince kontrol altına alındığını belirtti. Doğu Kuvvetleri Komutanı Ivanayev ise kendisine bağlı birliklerin sorumluluk alanındaki Zaporijya ve Dnipro'da kaydedilen ilerleme hakkında bilgi verdi. Ivanayev ayrıca Rus birliklerinin Gaichur nehrine ulaştığını ve Zaporijya bölgesindeki Huliaipole şehrini ele geçirmek için operasyona başladığını aktardı. Ivanayev, Rus askerlerinin şehrin kuzeydoğu kesiminde çatışmalara girdiğini kaydetti.

"BU (POKROVSK), ÖNEMLİ BİR İSTİKAMET"

Rusya Devlet Başkanı Putin ise tüm kuvvetlerin komutanlarına ve personeline teşekkür etti ve kış aylarında birliklerin savaşmaya devam edebilmesi için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmaları yönünde talimat verdi. Putin, Rus Krasnoarmeysk (Pokrovsk) kentindeki başarılı operasyonların, özel askeri operasyonun başlangıcında belirlenen görevlerin yerine getirilmesini sağlayacağını söyledi. Putin, "Bu önemli bir istikamet, hepimiz bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz ve bu, özel askeri operasyonun başlangıcında belirlenen ve karşı karşıya olduğumuz tüm temel görevlerin kademeli olarak uygulanmasını sağlayacaktır" dedi.

ŞEHRE RUS BAYRAĞI ASILDI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Krasnoarmeysk'in (Pokrovsk) Shibankov Meydanında Rusya bayrağı açtığı belirtildi. O anların görüntüleri de paylaşılırken, meydanda belediye ve ilçe yönetimlerinin binaları ve belediye kültür evinin yer aldığı aktarıldı.

POKROVSK

Pokrovsk, Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgeden biri olan Donetsk'in önemli bir ulaşım merkezi olarak biliniyor. Şehir, karayolu ve demiryolu bağlantıları nedeniyle Ukrayna için uzun zamandır kilit öneme sahipti. Ancak ana karayolu ve demiryolu hattına Rusya'nın gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) ve topçu saldırıları, Ukrayna'yı alternatif tedarik yolları bulmaya zorlamıştı. Daha önce 60 bin kişinin yaşadığı kent, son haftalarda yoğun şekilde bombalanmıştı.