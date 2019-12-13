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Yeni Demokrasi Partisi Girit Milletvekili Dora Bakoyanni: Aklınızı başınıza alın

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de attığı hukuksuz adımlar sonucu gerilen Atina-Ankara ilişkilerini, Yunan eski Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Girit Milletvekili Dora Bakoyanni değerlendirdi. Başbakan Kiriakos Miçotakis'in ablası olan Bokayanni, 'Ne istiyorlar? Ateş etmemizi mi? Aklınızı başınıza alın' dedi.

  • star.com.tr
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Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma, Akdeniz'de dengeleri bozdu. Başta Atina hükümeti olmak üzere Mısır ve İsrail'den tehditkar açıklamalar peşpeşe geldi. Başbakan Miçotakis hükümetinden ve silahlı kuvvetlerden de benzer açıklamalar yapıldı. 

Son olarak Yunanistan Donanma Komutanı Çunis'in Türk Deniz Kuvvetleri'ni işaret ederek yaptığı, “İleriye gideceğiz, radikal adımlar atacağız ve ne kadar gidersek o kadar gideceğiz” sözleri ülkede geniş yankı uyandırdı.

Önceki dönemlerde dışişleri bakanlığı yaptı
 
Savaş çığırtkanlığı yapan Çunis'in o çıkışına, Yunanistan eski Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Girit Milletvekili Dora Bakoyanni tepki gösterdi.
 
Action 24 radyo ve haber sitesinde katıldığı “Kontrastlar” programında konuşan Bokayanni, şu ifadeleri kullandı:
 
“Büyük savaş, savaşmamanın başarısıdır. Diplomatik olarak yalnız olduğumuzu söyleyenler ve Avrupa Birliği’ni eleştirenler bize diğer önerileri söylesinler. 
 
Aklınızı başınıza alın
 
Ne istiyorlar, filoyu çıkarıp ateş etmemizi mi? Tüm bu anlayışlı analistlerin dış politika hakkında konuşmadan önce akıllarını başlarına almaları iyi olur. Sorumluluk duygusu olmasını bekliyorum.
Allah aşkına ateş etmeyelim
 
Dolayısıyla da, ne yapacaksak her şeyden önce Avrupa Birliği çerçevesinde yapmalıyız ve Filoyu Ege’ye çıkarmayalım ve Allah aşkına ateş etmeyelim”. 
 
"Savaşa girersek yalnız olacağız"
 
Bakoyanni Türkiye ile girilecek Akdeniz konusunda girişilecek bir savaşta askeri olarak yalnız olacaklarını söyledi. Bakoyanni Türkiye ile askeri olarak rekabet etmenin doğru olmadığını ve her iki ülkeninde iletişim kanallarını kapatmaması gerektiğini vurguladı.
 

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