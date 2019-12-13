Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma, Akdeniz'de dengeleri bozdu. Başta Atina hükümeti olmak üzere Mısır ve İsrail'den tehditkar açıklamalar peşpeşe geldi. Başbakan Miçotakis hükümetinden ve silahlı kuvvetlerden de benzer açıklamalar yapıldı.

Son olarak Yunanistan Donanma Komutanı Çunis'in Türk Deniz Kuvvetleri'ni işaret ederek yaptığı, “İleriye gideceğiz, radikal adımlar atacağız ve ne kadar gidersek o kadar gideceğiz” sözleri ülkede geniş yankı uyandırdı.

Önceki dönemlerde dışişleri bakanlığı yaptı

Savaş çığırtkanlığı yapan Çunis'in o çıkışına, Yunanistan eski Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Girit Milletvekili Dora Bakoyanni tepki gösterdi.