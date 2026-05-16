AK Parti'nin, Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'deki hak ve çıkarlarını yasal çerçevede güvence altına almayı hedefleyen "Mavi Vatan" doktrini kapsamında müstakil bir kanun teklifi hazırlığına başladığı bildirildi. Teklifin Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması beklenirken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Öte yandan, "Mavi Vatan Kanunu" hazırlık sürecinin dahi Yunanistan'da dikkatle izlendiği ve bazı siyasi çevrelerde rahatsızlık oluşturduğu öne sürüldü.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas

TÜRKİYE-YUNANİSTAN SINIRINDA PROVAKATİF MESAJ

Ankara'nın "Mavi Vatan Kanunu" hamlesi Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas'un kimyasını bozdu. Türkiye-Yunanistan sınırına gelerek burada konuşan Tasulas, provakatif açıklamalara imza attı. Ülkesinin sınır güvenliği ve egemenlik hakları konusunda tavizsiz bir duruş sergilediğini söyleyen Yunan Cumhurbaşkanı, "Yunanistan-Türkiye kara ve deniz sınırları müzakere edilemez ve Yunanistan bunları mutlak bir şekilde korur." dedi. Sınır güvenliğin atıfta bulunan Tasulas ayrıca "Meriç 12. Tümen, nesiller boyu korunan bu toprakları bugün de aynı kararlılıkla muhafaza ediyor. Yunan ordusu burada sarsılmaz bir iradeyle görev başındadır." şeklinde konuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias

GERİLİMİ ARTIRICI TAVIR

Mavi Vatan Kanunu'ndan rahatsızlık duyan bir diğer isim de Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias oldu. Türkiye'yi hedef alan Dendias gerilimi artırıcı bir tavırla "Mavi Vatan Kanunu" için "revizyonist hedefler" dedi.

Dendias, "Tüm adalarımız Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin öngördüğü haklara sahiptir; ne daha fazlasına ne de daha azına" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis

DENDİAS'A FREN, BARIŞ MESAJI

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, ise daha itidalli bir yaklaşım sergileyerek, "Sürdürülebilir bir barış için işbirliği yapmalıyız" dedi. Ankara'nın bu hamlesini uluslararası hukuka aykırı bulduklarını belirten Yerapetritis, "Bu tür girişimlere farklı şekillerde karşılık verebiliriz" dedi. Dendias'ın çıkışlarına da diplomatik bir fren koyan Yerapetritis, "bekle-gör" politikasını benimsediklerini açıkladı. Yerapetritis, Atina'nın elinde Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler dahil birçok diplomatik platform bulunduğunu belirterek, bu kurumları gerektiğinde Ankara'yı şikâyet edebilecek merciler arasında gösterdi.

